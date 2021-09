La strana classifica di un matematico di Oxford: CR7 migliore di sempre, Maradona nono

Cristiano Ronaldo è il miglior calciatore di tutti i tempi, il Goat. Almeno secondo l'algoritmo creato dal dottor Tom Crawford, matematico dell'università di Oxford nonché youtuber. Su commissione di Livescore, Crawford ha ideato un Goat Index destinato a individuare il miglior giocatore di sempre, in base a sette parametri: gol e titoli vinti con i club, gol e titoli vinti con le nazionali, Palloni d'Oro vinti, titoli individuali e uno speciale fattore Z che attribuisce più punti nelle stagioni in cui un calciatore abbia significativamente surclassato gli altri. Criteri decisamente discutibili, tanto più che Crawford ha limitato il campo dell'analisi ai calciatori che abbiano vinto almeno due Palloni d'Oro in carriera (si considerano anche quelli sudamericani), restringendo così il campo a una manciata di calciatori.

Ne emerge così una classifica abbastanza sorprendente, in base alla quale CR7 supera Lionel Messi secondo, mentre il podio è completato da Pelé. La grandissima sorpresa è infatti il nono posto di Diego Armando Maradona: l'indimenticato Pibe de Oro è infatti surclassato da Puskas (4°), Ronaldo il Fenomeno (5°), Van Basten (6°), Di Stefano (7°) e Platini (8°). Chiude la top ten Johan Cruijff.

