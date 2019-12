Sky - Ancelotti-Everton, accordo in chiusura: mancano gli ultimi dettagli

Continua a tenere banco il possibile approdo di Ancelotti all'Everton. Anche il portale gianlucadimarzio.com ha riportato le ultime sull'ex allenatore del Napoli: "Un faccia a faccia più che positivo, tanto che l’accordo tra Ancelotti e l’Everton è ormai in chiusura: parti sempre più vicine, anche se non sono ancora stati definiti tutti i dettagli. Proprio per questo motivo, infatti Ancelotti – così come il suo staff – non ha ancora avviato le pratiche per la risoluzione del contratto con il Napoli, passaggio necessario per poter firmare con un nuovo club.