TABELLA - Anguissa, non solo un mediano: 3° per dribbling riusciti nell'ultima Premier

André-Frank Anguissa è il centrocampista fisico che completerà la mediana del Napoli. Prende numericamente il posto di Bakayoko, ma le caratteristiche non vanno accomunate. L'ormai ex Fulham, che arrivò per 30mln dal Marsiglia, non è solo un mediano (nei primi 30 per contrasti e intercetti) è un giocatore completo anche dal punto di vista tecnico. L'anno scorso, come si può evincere dalla grafica di Whoscored, il classe '95 è risultato il terzo giocatore della Premier League per dribbling riusciti di media a partita (2,7), dietro solo a Saint-Maximin e Traorè.