TABELLA - Gol e assist, ma non solo: Insigne terzo in Serie A per occasioni create

Inizio di stagione molto positivo per Lorenzo Insigne che ieri ha segnato anche la rete del 2-0 contro il Cagliari. Oltre al gol, il capitano azzurro è al terzo posto in Serie A per occasioni create. Come mostra la tabella pubblicata da Kickest, il numero 24 partenopeo nelle prime sei giornate di campionato ha fornito 5 big chance. Si piazza al terzo posto dietro Dybala che ha totalizzato lo stesso numero di occasioni create ma in meno giornate, e Barella, primo con 8. Di seguito la tabella.