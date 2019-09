TABELLA - Spese sul mercato, Napoli nella Top 20 Cies: sborsati 115mln, è la quarta italiana

Chi ha speso di più sul mercato nel 2019? Dominano le spagnole, come spesso accade: Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Subito giù dal podio tre italiane: Inter (212), Juventus (186) e Milan (183). Il Napoli, in questa classifica riportata dal CIES, figura al ventesimo posto in Europa, come quarta italiana, con 115 milioni spesi. Di seguito il grafico.