VIDEO - Alvino rivela: "Per vendere Meret bisognerà passare sul cadavere di ADL!"

Sono ripresi i lavori a Castel Volturno, ed in questi giorni è chiaro che i giocatori stanno lavorando tanto per farsi trovare pronti alla possibile ripresa del campionato. Uno di quelli che ha tanta voglia di riscatto è Alex Meret, dopo essere stato accantonato da Rino Gattuso per dare spazio al più abile con piedi David Ospina. Alcuni si domandano da tempo se il destino di Meret sarà ancora in azzurro, e a dare la sua risposta di ha pensato Carlo Alvino ai microfoni di Goal Show su TvLuna: "Per sgomberare il campo dagli equivoci, posso dire con certezza che per concretizzare la cessione di Meret si deve passare sopra il cadavere di De Laurentiis. Il presidente da questo ha detto 'fate quello che volete, ma Meret non lo vendo neanche di fronte ad un'offerta monstre'. Lo dico prendendomi le responsabilità di queste dichiarazioni"