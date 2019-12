VIDEO - Ancora razzismo a Verona, in un pub i 'tifosi' intonano: "Niente negri! Niente negri!"

L'ondata di razzismo che ha investito il calcio italiano ormai da diversi anni, continua a trovare valvole di sfogo anche lontano dai terreni di gioco. Come mostra un video pubblicato su Youtube da Repubblica, diversi tifosi del Verona si sono ritrovati in un bar, intonando sulle note di "In the Navy", celebre brano dei Village People (1978), il coro "niente negri, làlàlà, niente negri!". Episodio, ovviamente, vergognoso e che mostra quanto ancora il tema del razzismo sia terribilmente presente nel mondo del calcio.