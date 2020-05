VIDEO - Auriemma: "ADL felice della professionalità degli azzurri. Allenamenti? Che gioia..."

Il giornalista Raffaele Auriemma ha pubblicato un video su YouTube in merito al parallelismo tra la data della ripresa degli allenamenti per il Napoli e il giorno del primo scudetto azzurro: "10 maggio 2020 è la data della ripresa degli allenamenti individuali del Napoli. 10 maggio 1987 quella del primo scudetto. Me lo ricordo come fosse ieri, ero al San Paolo da tifoso perchè volevo godermi l'emozione del primo scudetto quando c'era un'intera città pronta a festeggiare il tricolore. 10 maggio 1987 ero in tribuna Nisida, in prossimità della Curva B, le lacrime mi vennero giù al triplice fischio dell'arbitro: Maradona corse verso di noi coi pugni chiusi, col volto color rosso sangue per un trionfo che non c'era mai stato. Era la prima volta che lo Scudetto arrivò al Sud".

SODDISFAZIONE - "Oggi guarda caso è come se il Napoli avesse vinto qualcosa: un trionfo sul COVID-19. Poter sapere che tutta la squadra si allenerà è una grande gioia. Siamo in attesa di capire come si svilupperà la nostra vita attorno al pallone, tanti dicono chi se ne frega del calcio, ma è un ragionamento medievale. Mi piace sentire i calciatori che non hanno paura del Coronavirus. I calciatori azzurri si allenano singolarmente, sarà così per tutta la settimana. Il Napoli ha ripreso dopo 59 giorni, vedremo i test cosa diranno. Il presidente è rimasto molto contento del senso di professionalità dei calciatori che non hanno lasciato la città".