VIDEO - Auriemma: "Bravo Lozano, si impegna e merita spazio! Dico una cosa su Demme..."

Sul suo canale Youtube il giornalista Raffaele Auriemma ha così commentato la sfida di Bologna: "Nota di merito per Lozano, che si impegna sia in campo che in allenamento. Qualche volta gli capita anche l'occasione per segnare, è uno su cui si può fare affidamento in questo finale di stagione. Mi permetto di aggiungere che Demme ha confermato la sua capacità interpretativa nella doppia fase, sia di controllo che quella di proposta, andando a sostenere la prima linea. Questo Napoli è composto da calciatori importanti e funzionali al gioco di Gattuso e lui li sta facendo ruotare con una continuità inattesa ma che ora sarà frequente in vista del Barcellona".