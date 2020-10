VIDEO - Auriemma: "Ora capite perché la Juve non ha voluto affrontare il Napoli?"

"Una rivoluzione silenziosa, graduale… Questo Napoli può pensare di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni". Si esprime così Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel suo commento a Napoli-Atalanta diramato tramite il suo canale Youtube. Nell'analisi il collega si sofferma anche sulla coppia Bakayoko-Fabian, "un’asse centrale solida, guidata da un allenatore fantastico, che carica e sa far giocare le sue squadre". "Ora capite perché la Juve non ha voluto affrontare gli azzurri?", è il titolo della clip.