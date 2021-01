VIDEO - Auriemma risponde ai critici: "Chi attacca Gattuso, Giuntoli e la squadra ora starà zitto?"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, ha commentato così la vittoria del Napoli contro il Cagliari tramite il suo canale Youtube: "E' stata una bella risposta a tutti quelli che dicevano che Gattuso non era in grado di fare l'allenatore, che la squadra è stata costruita male, che i calciatori sono modesti, che il Napoli non è in grado di lottare per il primi posti. Che dite, questa vittoria per com'è arrivata può essere una definitiva tacitazione per tutti quelli che ogni volta che il Napoli ha qualche incidente devono puntare necessariamente il dito contro Gattuso, Giuntoli, il mercato e i calciatori? Questa squadra, a cui mancano Osimhen, Mertens e Koulibaly, riesce a segnare quattro gol".