VIDEO - Auriemma tuona: "Wanda Nara è stata a Napoli, disgustato da un certo modo di fare giornalismo"

Nei giorni scorsi si è molto discusso del caso Icardi ed di un possibile viaggio a Napoli di Wanda Nara. A parlare dell’argomento è Raffaele Auriemma, che durante la trasmissione 8 Football Club di Canale 8, si è così espresso: “Ribadisco che l’altro giorno Wanda Nara è stata a Napoli, non so per cosa sia venuta e chi abbiamo incontrato. Voglio però dire che trovo assurdo che un giornalista possa deridere un collega, senza portare dei fatti. Sono disgustato da un certo modo di fare la professione” ha ribadito Auriemma. CLICCA QUI PER IL VIDEO.