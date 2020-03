VIDEO - Barcellona, Setien avvisa anche il Napoli: "Reagiremo dopo il ko nel Clasico"

Il tecnico del Barcellona, Quique Setién, commenta il ko nel Clasico contro il Real Madrid che è costato il sorpasso in testa alla classifica. I blaugrana sono scivolati al secondo posto: "Io e Zidane, prima della partita, avevamo detto che questa partita non sarebbe stata decisiva. La settimana scorsa eravamo noi sopra di due punti, ora loro di uno. Ci sono ancora tantissimi punti in palio, il campionato è apertissimo. Chiaramente è una sconfitta pesante, il Clasico è una partita importante e perderlo porta negatività. Ma sono sicuro che la squadra reagirà e ho visto cose positive".