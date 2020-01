VIDEO - Canè a TN: "Napoli squadra malata nel cervello, ma contro la Juve c'è speranza!"

A margine dell'evento in onore di Roberto Fiore allo Stadio San Paolo, era presente anche l'ex giocatore del Napoli Jarbas Faustino, meglio noto come Cané. Proprio il giocatore brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoNapoli, parlando dei temi di casa Napoli: "Napoli-Juve? Diciamo che quest'anno, come stanno le cose, tutte le partite sono importanti per il Napoli. Sulla carta non c'è partita, ma visto e considerato quello che si è fatto in settimana con la Coppa Italia, bisogna avere una speranza. Il Napoli ha bisogno di non perdere, se non fa filosofia con una squadra che è malata nel cervello..."

Cosa non è andato? "La storia è lunga, da quando c'era Ancelotti. Decifrare in due secondi non si può, non puoi svegliarti la mattina e dire 'vinciamo il campionato'. Questo è uno dei punti focali di questa negatività".

Un Napoli-Juve che ricorda con particolare piacere. "Li ricordo tutti, era sempre una partita importante per noi. Il gol che ho fatto qua o a Torino, facemmo un pareggio che non cambiava niente in classifica ma il presidente ci fece un premio speciale. Tanti ricordi".