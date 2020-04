VIDEO - Cannavaro rimugina: "Quell'anno con Mazzarri avevo creduto allo scudetto, ma ci inceppammo..."

Paolo Cannavaro, ex capitano azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura in azzurro ai microfoni di Canale 21: "Se chiedi ad uno che ha sempre mangiato pane e Napoli di voler tornare è ovvio che la risposta sia sempre 'sì', il desiderio di tornare c'è sempre. Da giocatore, tanti anni fa, scelsi io perché ero libero di andare dove volevo. La società mi ha voluto in primis e io ho dato subito l'ok, senza pensarci su due volte. Il rammarico che ho è quello di non aver vinto lo scudetto. Nelle mie sette stagioni e mezzo c'è stata un'annata in cui davvero abbiamo sfiorato lo scudetto. Quando siamo arrivati secondi con Mazzarri ci avevo creduto fortemente e purtroppo venne un periodo in cui ci inceppammo, non riuscivamo a fare risultato per 3-4 partite e la Juventus ci andò sopra".