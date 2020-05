VIDEO - Catello Maresca a Canale8: "Inter-Juve? Certi episodi non fanno bene al calcio, si deve fare chiarezza"

Catello Maresca, sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia, è intervenuto ai microfoni di Canale8 durante 8News parlando tra le altre cose delle polemiche derivanti dalle parole di Pecoraro sulle registrazioni di Inter-Juventus.

“Credo che per il bene del calcio sarebbe opportuno fare chiarezza, questi episodi non fanno bene a questo mondo. In molti si sono allontanati per questi episodi, lo sport va fatto ad armi pari, non deve esserci sospetto che ci sia stato qualcuno favorito sull’altro. La giustizia sportiva funziona poco e male…”.