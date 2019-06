VIDEO - Che spettacolo dal campo: vi portiamo nel nuovo San Paolo!

Il San Paolo si prepara alla cerimonia di inaugurazione delle Universiadi. Lo stadio, completamente rinnovato grazie ai fondi pubblici per il grande evento sportivo che inizierà settimana prossima, si presenta con un volto tutto nuovo: maxischermi, pista d’atletica e sediolini nuovi, solo per sottolineare le novità più appariscenti. In basso il video che mostra come si presenta, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione di Napoli 2019, l’impianto di Fuorigrotta.