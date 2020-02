VIDEO - Chiariello: "Arbitraggio di Brych ha pesato, Busquets determinante ma andava espulso!"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21, commentando proprio il pareggio tra Napoli e Barcellona: "La non soddisfacente prestazione dell'arbitro Brych, secondo me ha inciso sul risultato in maniera pesante. Al di là della direzione di gara discutibile, ma il gol del Barcellona è viziato da un fallo su Insigne. C'è un giocatore determinante del match che è Busquets, ha avviato l'azione del gol e soprattutto artefice di un fallo scentifico su Mertens, che ha portato al giallo ma nel primo tempo è stato graziato tre volte e doveva essere cacciato! L'arbitraggio di Brych ha pesato in maniera grave sulla partita. Napoli perfetto, Ospina non ha avuto interventi difficili da effettuare. Al Napoli non si può chiedere di più contro questo Barcellona, Messi è stato ingabbiato ma ha fatto vedere in un paio di occasioni che giocatore è. Solo complimenti per la squadra di Gattuso, unica distrazione pagata a caro prezzo".