VIDEO - Chiariello: "Ma quale dominio, solo 6 tentativi e primo tiro nella ripresa al 73'! Loro traversa e miracolo Ospina!"

Nel suo consueto editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha così commentato il pareggio contro la Spal: "Dopo il pari di Inter e Juve, un'occasione così per il Napoli era irripetibile. Volevo fare un editoriale gioioso, dopo questo pareggio non posso. Il Napoli non è capace di sfruttare le occasioni. Più passano le giornate e meno se ne hanno. Oggi Ancelotti si appella alla sfortuna, gli chiedono di Ghoulam, domanda legittima, e dice che si vuole fare polemica. Perfino lui sente la pressione in una maniera grave, la sua non è stata una reazione da grande allenatore. Quella con la Spal era la partita della vita.

Turnover? Nel Napoli Callejon e Fabian non possono uscire mai perché sono l'asso portante di questa squadra. Elmas non ha mai giocato in vita sua a destra. A Ferrara devi vincere e fai ancora esperimenti? Non ci sto. Non si è capito in campo cosa devono fare i giocatori. Zielinski in regia non va. Alla fine hai giocato con Allan terzino destro.

Dominio? Ma il Napoli ha fatto 6 tentativi in tutta la partita, nel primo tempo ha tirato in porta solo una volta e nella ripresa il primo tiro è arrivato al 73' col palo di Fabian Ruiz. La Spal ha fatto traversa dopo 2 minuti con Petagna e Ospina a inizio secondo tempo fa una parata che entra negli annali della storia del calcio, una parata pazzesca! Rigore? Non c'era. Lo dice il regolamento".