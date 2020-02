VIDEO - Cinese al San Paolo: "Tranquilli, non ho il Coronavirus", la reazione dei tifosi azzurri

Oltre al bel risultato sul campo, c'è da segnalare anche un'immagine meravigliosa nella sfida col Barcellona: in un momento così delicato per l'emergenza Coronavirus, al San Paolo era presente tra il pubblico un cinese che non ha esitato a dire: "Non preoccupatevi, non ho il Coronavirus". La reazione dei napoletani è stata un lungo applauso. Di seguito il video: