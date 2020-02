VIDEO - Compleanno in anticipo per Milik: risate e musica con compagni di squadra e amici

Festa grande per Arek Milik. Con discreto anticipo rispetto al 28 febbraio, l'attaccante polacco ha deciso di festeggiare il suo compleanno nella suggestiva location dell'Ambasciatori di Via Crispi. Tanti compagni di squadra hanno presenziato all'evento, in un clima di festa che ha animato tutto l'ambiente partenopeo per una sera. A pubblicare le immagini della serata è stata la compagna di Lobotka, cantante di professione insieme alla sorella gemella, abili ad animare proprio la serata in onore di Milik.