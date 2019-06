VIDEO - Conte a Sky fa gli auguri ad Ancelotti: "Meriti ancora tante vittorie"

Antonio Conte, nuovo tecnico dell’Inter, ha voluto fare i suoi auguri a Carlo Ancelotti attraverso i canali social di Sky Sport: “Ciao Carlo, tantissimi auguri per i tuoi 60 anni. Spero tu stia festeggiando in famiglia. Hai avuto tantissime soddisfazioni come calciatore e come allenatore e te ne auguro ancora tante in futuro perché le meriti, come professionista ma soprattutto come uomo. Un grande abbraccio e spero di vederti presto”.