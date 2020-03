VIDEO - Coronavirus, Emilio Fede difende il Prof. Ascierto: "Merita un 'Grazie'"

E' partita la sperimentazione su 330 pazienti del farmaco anti-artrite tocilizumab per valutarne l’impatto sui pazienti colpiti da Coronavirus. Eppure, anche in periodi simili, drammatici, c'è chi ha provato a sminuire il lavoro altrui. Come Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che qualche giorno fa ha attaccato Paolo Ascierto, immunologo del Pascale di Napoli.

LE SCUSE DI FEDE - Un personaggio importante del giornalismo italiano come Emilio Fede, ha capito bene la situazione e ha voluto chiedere scusa al Professore: "Paolo Ascierto è uno dei massimi esperti di immunologia all'ospedale Pascali di Napoli, ma anche oltre. Io ho conosciuto il Professor Ascierti e mi ha molto aiutato, colpendomi umanamente e dal punto di vista scientifico. Vicende che riguardano la salute non hanno bisogno di polemiche, ma di certezze. Dico con grande umiltà che Ascierto merita un 'Grazie' da parte di chi è stato malato e curato".