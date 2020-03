VIDEO - Incredibile, da Milano Galli sminuisce il dottor Ascierto sul farmaco sperimentale: "Nasce dalla Cina"

E' partita la sperimentazione su 330 pazienti del farmaco anti-artrite tocilizumab per valutarne l’impatto sui pazienti colpiti da Coronavirus. Eppure, anche in periodi simili, drammatici, c'è chi prova a sminuire il lavoro altrui. Come Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che nella puntata di Carta Bianca ha sminuito il lavoro del dottor Paolo Ascierto, direttore della Struttura Complessa Melanoma e Terapie Innovative dell’istituto dei tumori Pascale di Napoli, il primo in Italia a sperimentare il tocilizumbab su 11 pazienti del Cotugno: “Non facciamoci sempre riconoscere – ha detto Galli – Queste sperimentazioni sono in atto da diverso tempo in Cina". Moderata, com'è nel suo stile, la replica di Ascierto: “Ci deve dare atto che il protocollo è un protocollo al quale ha lavorato all’Ospedale Tumori di Napoli”.