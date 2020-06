VIDEO - Costacurta a Sky: "Inter ripartirà forte, ma vedendo la formazione del Napoli..."

Nel corso di Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato della sfida di questa sera tra Napoli e Inter: "Con Juve-Milan abbiamo visto quanto è difficile ripartire. L'Inter vorrà ripartire forte, come tutti immaginiamo, ma la prima è difficile per tutti. Io vedo ancora favorito il Napoli: sia per il risultato dell'andata, ma anche perché vedo la formazione e vedo che ha tanti piccolini e fisicamente questo agevolerà il Napoli. Sarà una gara equilibrata, abbiamo visto quant'è dura ripartire dopo 3 mesi. Non è una situazione normale". Di seguito il video (disabilita Adblock per la visione da pc, clicca sul link da app)