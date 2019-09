VIDEO - Costacurta fuori onda: "Un regalino il rigore al Napoli..."

Il Napoli vince, battendo i campioni d'Europa, ed per i tifosi napoletani è festa grande già nel cuore del San Paolo. Negli studi televisivi si pensa, invece, a sviscerare tutti i temi del match, ed uno di questi è il rigore concesso agli azzurri, per un contatto evidente su Callejon in piena area di rigore. Non è convinto Alessandro Costacurta, che negli studi di Sky etichetta addirittura come "regalino" il penalty concesso alla squadra di Ancelotti, valutazione francamente fuori misura considerando anche il supplemento del Var che ha confermato come il contatto fosse effettivamente falloso.