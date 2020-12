VIDEO - Cruciani contro Maradona Jr.: "Non minacciarmi!", Diego replica: "Prendi un pugno per gioco"

Acceso dibattito tra Diego Armando Maradona Jr e Giuseppe Cruciani durante la trasmissione 'La Zanzara' su Radio 24. “Cosa vorresti fare se mi incontri? Perchè non dovrei incontrarti negli studi di Mediaset. Non minacciarmi, perché altrimenti le cose diventano serie. Perchè hai scritto quella roba lì?”. Così inizia il conduttore, con Maradona Jr. che replica: “Ascoltami bene, sto dicendo sul serio. Io a te non ho nulla da dire, quello che ti dovevo dire te l’ho già detto. Impara a parlare, la trasmissione di merda tua e di quell’altro mongoloide l’ho sentita trenta volte. Non me ne fotte proprio di quello che hai da dire".

“Le minacce non sono accettabili, quelle frasi erano state dette per gioco” ribatte Cruciani.

A quel punto Maradona Jr. glissa: “Allora prendi un pugno per gioco…” glissa Diego riagganciando il telefono.

Nelle ore successive lo stesso Maradona aveva affermato di aver ricevuto le scuse dei conduttori.