Maradona Jr: "Ho ricevuto le scuse di Cruciani e Parenzo sul loro gioco inopportuno. Questione chiusa!"

"Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset!". Così aveva scritto su Instagram Diego Armando Maradona Jr, attaccando i conduttori del programma La Zanzara di Radio24 per la frase pronunciata durante un siparietto: "Non si può piangere per un cocainomane".

Nelle ore succesive, poi, Diego Jr ha postato su instagram una Stories in cui ha scritto: “Ho appena ricevuto le scuse dei signori Cruciani e Parenzo per le frasi e per il gioco inopportuno che hanno fatto! Per me la questione è chiusa!”.