VIDEO - Cuoghi fa le carte al campionato: "Scudetto? Attenti al Napoli..."

Stefano Cuoghi ha parlato a TMW anche del Parma. Da ex gialloblù ha detto: "Quando cambi allenatore occorre stare attento e devi prenderne uno che abbia giocatori adatti alle sue idee. Il Parma per come era strutturato era adatto a D'Aversa. Il Parma di adesso per caratteristiche fa fatica per il gioco di Liverani, con difesa alta e gioco da dietro. Senza acquisti mirati per Liverani, la squadra rischia di trovarsi nelle zone basse della classifica".

Chi è la sua favorita per lo scudetto? "Juve e Inter, anche se i nerazzurri ora si sono rinforzati parecchio con giocatori adatti al modulo di conte, Hakimi è fantastico. Attenti al Napoli, ma mi piace da impazzire l'Atalanta. C'è comunque la questione covid che condiziona tutto. Oltretutto la necessità di giocare a porte chiuse fa sparire certi vantaggi. Ce ne sono altri invece per chi di solito soffre la pressione. Tornando all'Atalanta sono d'accordo con Gasp: ha detto che ora ci sono 2-3 squadre superiori e spera tra venti giornate di dire che la sua formazione può lottare per il titolo. E' consapevole che ci sono anche dei limiti e bisogna vedere se li supereranno"