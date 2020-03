VIDEO - De Luca senza confini: la frase sul 'lanciafiamme' arriva fino al Giappone

"C’è una stagione, mi dicono, in cui avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Se qualcuno volesse preparare la festa di laurea, noi manderemo i carabinieri, ma li manderemo con i lanciafiamme", questa frase del governatore della Campania Vincenzo De Luca ha fatto il giro del mondo fino ad arrivare persino in Giappone. Il presidente, infatti, compare in un video pubblicato su Youtube che fotografa come sta vivendo l'Italia l'emergenza Coronavirus.