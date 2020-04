VIDEO - De Luca show: "Mi hanno chiesto della movida, ma sei scemo? Si sono bevuti il cervello!"

Nel corso della conferenza stampa Vincenzo De Luca ha dichiarato: "Da dieci giorni i nuovi contagi sono stabili, possiamo prendere decisioni più flessibili e possiamo parlare di prime riprese, non piene, di attività economiche. Il rigore nei comportamenti dovremo mantenerlo, così come il distanziamento sociale, dopo il 1 maggio sarà obbligatorio indossare le mascherine. Non è che torniamo a come eravamo 3 mesi fa. Mi hanno scritto che non si potrà tornare a fare movida, ho risposto semplicemente: ma tu sei scemo o sei buono? Cioè riprendiamo la movida, mah...c'è gente che si è bevuto il cervello. Noi riprendiamo in un contesto di prudenza e tutela rispetto ai pericoli di ripresa di contagio".