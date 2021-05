VIDEO - Finale Coppa Italia, tornano i tifosi: l'ingresso al Mapei Stadium

Per la prima volta nel 2021 i tifosi tornano allo stadio. Nella sfida di questa sera tra Atalanta e Juventus, valida per la finale di Coppa Italia al Mapei Stadium ci saranno 4.300 spettatori. Di seguito il video di Tmw con l'ingresso dei sostenitori delle due squadre allo stadio, con tanto di controllo della temperatura e della Green Card per poter assistere alla sfida.

♥️ Un grande segnale di ripartenza: per la prima volta in #Italia nel 2021 riecco i tifosi allo stadio per la #CoppaItaliaFinal

