VIDEO - Follia a Roma: maxi-assembramento e rissa tra adolescenti senza mascherina

Un sabato pomeriggio di follia in quel di Roma per centinaia di adolescenti, che si erano dati appuntamento sulla terrazza del Pincio "per una maxi-rissa". Alle 17:40 è scoppiata una lite e, di conseguenza, è scattato il maxi-assembramento. I protagonisti, tutti minorenni e provenienti da tutta la città, era senza mascherina (o abbassata). Il gruppone è sceso compatto fino a Piazza del Popolo, poi sono intervenuti i carabinieri. A riportarlo è La Repubblica.

Di seguito un video tratto dal canale 'Il Corriere della Città' su Youtube.