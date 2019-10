VIDEO - Gasperini elogia il Napoli: "Bello vederli giocare, per me al pari di Juve ed Inter"

Lunga conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, in vista del match di domani tra la sua Atalanta ed il Napoli. Il tecnico della Dea ha parlato ovviamente anche del Napoli, suo prossimo avversario: "Sta peggio Ancelotti? Le scelte spesso le fai l'ultimo giorno. Palomino doveva giocare, eravamo strasicuri poi prima della gara si è fermato. Il potenziale offensivo è di enorme livello, forse meglio della Juventus. Sono andati a sprazzi, ma è molto bello vedere giocare il Napoli. Ha più soluzioni in attacco, per me rimane una squadra di assoluto valore al pari di Inter e Juventus".