VIDEO - Gattuso: "Napoli da anni crea tantissimo e concretizza poco, così poi soffri sempre..."

Cambiano gli allenatori, restano grossomodo gli stessi giocatore e permane anche il solito problema: il Napoli segna poco in base a quanto crea. Anche Rino Gattuso ha ripetuto la questione nella sua conferenza stampa: "Analizziamo anche gli altri anni. Tanti giocatori sono qui da anni e giocano insieme, anche con altre gestioni s'è sempre creato tanto ma concretizzato poco sbagliando tantissimo. E' qualcosa che mi fa arrabbiare, succede troppo spesso, io non ricordo squadre che gestiscono le partite per 90 minuti e quindi ci sta soffrire, per fortuna ci sono stati i fuorigioco ma il primo pareggio era alla prima occasione loro e le gare possono cambiare così. Questo mi preoccupa, non per Barcellona, ma in generale dobbiamo migliorare, non si può creare così tanto e fare fatica".