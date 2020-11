VIDEO - "Gracias Diego": la salma di Maradona scortata dai tifosi

Decine di moto della polizia insieme alle macchine delle forze dell'ordine. Un viale svuotato dal Covid ma soprattutto per il passaggio della salma del Dio del calcio, Diego Armando Maradona, scomparso ieri all'età di 60 anni a causa di un arresto cardiaco. E' questa la scena condivisa sui social dall'agenzia Télam in Argentina, con alcuni tifosi che in lacrime hanno atteso il suo passaggio da un cavalcavia solo per urlargli "Gracias, Diego!". Uno dei tanti momenti di commozione che stanno investendo l'Argentina e in generale tutto il mondo del calcio, che piange il suo re, dannatamente troppo presto.

Durante el traslado del cuerpo de Maradona hacia la casa velatoria, los hinchas se despidieron del “10” al grito de “¡Gracias, Diego!” pic.twitter.com/7nbVzQOBXV — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 26, 2020