VIDEO - "I giocatori stanno pensando solo ai soldi", Montervino si scatena dopo la frase di Iavarone: "Non sono tutti mercenari!"

"I giocatori stanno pensando solo ai soldi del premio per il passaggio del turno". Così Toni Iavarone, negli studi di Canale 8 per la trasmissione 'Ne Parliamo Il Lunedì, sintetizza il possibile umore dei calciatori in vista della sfida al Genk. Frase che scatena la reazione di Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, che non ci sta: "Basta pensare che i calciatori pensino solo ai soldi! Non è così!". CLICCA QUI PER IL VIDEO