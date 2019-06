VIDEO - James Rodriguez, che classe: tunnel a Messi, sui social gli sfottò dei colombiani

James Rodriguez ha trascinato la Colombia al successo nel debutto in Copa America contro l'Argentina. Un assist strepitoso per Roger Martinez, ma anche tante altre giocate da vedere e rivedere. Su tutte, il tunnel a Leo Messi, divenuto subito virale sui social. Scontro tra numeri 10 vinto dall'obiettivo di mercato del Napoli, idolatrato dai colombiani, che per Messi invece riservano solo sfottò. E chissà se questo strepitoso impatto sulla manifestazione sia una buona o una cattiva notizia per De Laurentiis.

El caño de James a Messi. Toma.



Invente señor Rodríguez, invente. Cierre al salir. 😍🇨🇴#CopaAmericapic.twitter.com/bnK5rD7KeC — Solo Fútbol Goles ️ (@goles_solo) 16 giugno 2019