VIDEO - Jorginho falcia Griezmann: intervento killer durante Chelsea-Barça

L'ICC ha visto protagonisti in campo, oggi, Chelsea e Barcellona. Non bastano Griezmann e De Jong ai blaugrana di Valverde, a vincere sono i londinesi di Lampard per 2-1, con gol di Abraham (34') e Barkley (81'): inutile la rete finale di Rakitic. Ritmi non altissimi durante l'amichevole, ma un grande spavento: al 16' del primo tempo, infatti, il centrocampista dei blues Jorginho è intervenuto a due piedi in scivolata in maniera molto dura proprio su Griezmann, alla sua prima uscita con la maglia dei catalani. Gioco sospeso - come racconta gianlucadimarzio.com - con il francese che esce dolorante dal campo per le cure mediche: rientrerà dopo qualche minuto, con un taglio piuttosto importante alla coscia dovuto ai tacchetti dell'avversario.