VIDEO - L'amico Simeone in lacrime: "Diego è morto? Non è possibile..."

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, quando è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di mercoledì di Champions ha così parlato di Diego: "Quando ricevi una chiamata in cui ti dicono che Diego è morto, pensi che non possa essere vero. Diego non può morire, un mito ci sta lasciando, abbiamo perso un argentino che ha trasmesso il suo spirito combattivo" le sue parole. Ecco il video:

"When you receive a call telling you that Diego has passed away you think it cannot be, Diego cannot die, a myth is leaving us, we have lost an Argentinean who transmitted his fighting spirit"



Atletico Madrid boss Diego Simeone on the legacy of Diego Maradona pic.twitter.com/GHUUfLGLJQ