VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "10 ragazzini hanno messo in crisi il Napoli"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale la vittoria del Napoli in Coppa Italia: "E' inutile nasconderlo, il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro un Empoli giovane e sbarazzino, che ha messo in crisi il Napoli, ridà quel minimo di morale utile. Se però scaviamo al disotto della facciata, apparentemente buona, troviamo le crepe del muro. Infatti se il muro di centrocampo fa una cattiva fase difensiva lo dicono le cifre.

Il Napoli finora ha giocato in totale 12 partite in casa e solo tre volte ha tenuto la porta imbattuta, contro il Genoa covidato, la Roma e il Rijeka, subendo 14 gol. Oggi il Napoli, che nel primo tempo ha fatto un turn over del 50% e che nella ripresa ha fatto entrare i big, ha chiuso in affanno buttando la palla in fallo laterale perché l'Empoli con 10 ragazzini l'ha messo letteralmente alle corde. E' anche un problema di modulo, perché col 4-3-3 con Demme centrale il Napoli troverebbe una quadratura migliore e più logica. C'è però un problema che è maggiore, questa squadra non ha più certezze, non ditemi che le cinque secondo linee sono meno forti dell'Empoli con 10 riserve. Quando entrano poi Fabian, Zielinski e Insigne la differenza dovrebbe aumentare, ed invece il Napoli ha vinto con Petagna, l'uomo più bistrattato da tutti. Il signor Petagna ha fatto finora 5 gol di cui tre determinanti e uno che poteva dare la vittoria contro lo Spezia, che poi ci ha ribaltato vincendo con 10 uomini.

Se dobbiamo nascondere la polvere sotto al tappeto per remare tutti dalla stessa parte, ci sto, ma sto dicendo un'amabile bugia. Però se vogliamo aprire gli occhi non possiamo ammettere che questo Napoli è inguardabile. Speriamo davvero che in Supercoppa una squadra come il Napoli, che ha tanta qualità e un giocatore eccezionale come Lozano, può battere chiunque in partita secca. Questa è l'unica speranza a cui mi aggrappo, anche perché il rendimento al Maradona è impressionantemente negativo mentre in trasferta in qualche modo il Napoli tiene. Ripeto che questo Napoli non va, fino a quando Gattuso gioca così a centrocampo, non copre la difesa e non supporta l'attacco. Il Napoli per me non è una squadra organizzata".