VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Se la corsa Champions sarà solo sulla Juve, altro che ottimismo"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello col suo consueto editoriale: “Totti a Roma è un mito, come sta dimostrando anche la sua serie tv, però c’è un altro 10 che è stato sottovalutato e in Nazionale non ha mai avuto tanta fortuna. Il ct Roberto Mancini infatti da calciatore è stato il leader di due scudetti storici, una alla Sampdoria e uno alla Lazio. Da allenatore della Nazionale ha preso la maglia numero 10 e l’ha data a Lorenzo Insigne. Arrigo Sacchi, quando era responsabile delle giovanili dell’Italia, parlava di Insigne come un talento a parte. Anche stasera, senza strafare, Lorenzo ha dettato calcio.

NAPOLI AGGRAPPATO AI SUOI TALENTI - A Napoli con Gattuso sono sbocciati tre talenti: Lozano, che sembrava cadere da solo ed essere la copia sbiadita di Vargas; Zielinski, che da giocatore impalpabile è diventato importantissimo; ed infine Lorenzo Insigne, che tornando nella sua posizione preferita sta dimostrando il suo talento. A questi talenti aggiungiamoci quello di Dries Mertens, che ci ha fatto penare dopo l’infortunio alla spalla col Belgio. Il Napoli per la difficile corsa Champions, si aggrappa proprio a questi talenti. Siamo tutti entusiasti per le vittorie importanti e meritate di Milano e Roma, però ora che succede? Tolto la tappa da non sbagliare assolutamente contro il Crotone, il Napoli va a Torino contro la Juve per un duello Champions.

CORSA SULLA JUVE - Il percorso è difficilissimo ma il Napoli è padrone del suo destino, se vince tutte le partite che gli restano è matematicamente in Champions. Sarebbe però una cosa storica e se Gattuso ci riuscisse, a quel punto tutti noi dovremmo rivedere i nostri giudizi. Dei miglioramenti si sono visti, soprattutto con Demme a centrocampo, ma adesso il Napoli deve fare la corsa sulla Juve. Infine l’Atalanta rischia di fare seconda e il Milan, pur essendo calato, piazza colpi troppi importanti per essere considerato una squadra che molli. Quindi è la Juventus la quarta squadra che è davvero in crisi e rischia di perdere tutto. La mia preoccupazione è che quando si fa la corsa punto a punto sulla Juve 9/10 non la si vince, quindi dobbiamo sperare che Milan e Atalanta si frenino a vicenda. Dobbiamo sperare che la corsa si allarghi a più squadre, perché se sarà solo con la Juve tutto questo ottimismo che ci pervade io non ce l’ho”.