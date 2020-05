VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Serie A? Con modello tedesco e decentramento si inizia domani"

Il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sulla ripresa del campionato nel suo consueto editoriale su Canale 21, nella trasmissione Campania Sport: "Se un calciatore, una volta partito il campionato, fosse contagiato, che si fa? Mandiamo tutti in quarantena? La risposta del Governo è attualmente ancora si. L'apertura degli allenamenti diventa ridicola. Il calcio chiude, paga gli stipendi e non riceve i diritti tv, questo è impensabile. Il problema fondamentale è chi adesso si dice fiducioso come la Zampa, però dopo fa due passi indietro dicendo che da noi il modello tedesco non è applicabile. E’ mai possibile che non ci sono ancora i tamponi per tutti?"

DECENTRAMENTO - "E’ mai possibile che ancora non si è capito che la soluzione di tutto può essere il decentramento, così come vogliono fare in Inghilterra? Il decentramento vuol dire evitare ogni forma di rischio: non devi mangiare, non devi dormire in hotel, ma non si fa solo perché i grandi club vogliono giocare sui loro campi, non capendo che giocando a porte chiuse un campo vale l’altro. La soluzione c'è: con il modello tedesco e il decentramento si può partire domani mattina. Solo Gravina ha messo la ‘barra dritta’, ma assistiamo al balletto dei nostri governanti in cui un giorno si mostrano ottimisti, l'altro pessimisti. Il calcio è un’industria e il Paese deve ripartire, quindi assumetevi le vostre responsabilità! O riparte tutto il Paese o per noi saranno tempi cupi, dobbiamo garantire il pane ai nostri figli in tutti i settori, Calcio compreso!”