VIDEO - L’inviato Sky aggredito: “Sto bene, non giudicate Napoli che è meravigliosa ma complessa”

Dopo la vile aggressione ricevuta ieri, arriva un messaggio sicuramente lodevole da parte di Paolo Fratter, giornalista di Sky Tg 24 che ha voluto chiarire le sue condizioni e quello che è il suo pensiero riguardo quanto accaduto ieri: "Sto bene innanzitutto, vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto e solidarietà. Abbiamo cercato di raccontare con serietà quello che ci stava accadendo intorno, si trattava della frustrazione di centinaia di persone scese in piazza a protestare. Poi la situazione è degenerata in violenza e questa deve essere sempre condannata in ogni sua forma, ma la violenza non è Napoli. Napoli è una città meravigliosa, accogliente, che sa tendere la mano, piena di umanità, creatività, Napoli è un dono. Ho visto tanti commenti anche sui miei profili in queste ore, alcuni non sono accettabili. Non abbandoniamoci a giudizi sommari, Napoli è anche molto complessa, fermiamoci".