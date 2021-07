VIDEO - L'omaggio a Maradona prima di Argentina-Brasile

Prima di Argentina-Brasile, finale di Copa America vinta dalla nazionale di Leo Messi, al Maracana è stato omaggiato Diego Armando Maradona. In maniera discreta, visto che eravamo pur sempre in Brasile. Durante il riscaldamento dalle casse dello stadio è partita 'Live is Life', facendo riferimento al riscaldamento più famoso del mondo, quando il Dios in fece la storia ancor prima di giocare dominando il pallone a ritmo di musica in un Bayern Monaco-Napoli del 1989.