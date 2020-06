VIDEO - Le pagelle di Sky Sport: 9 per Mertens, 8 per Ospina e tre insufficienze

La redazione di Sky Sport 24 ha premiato con un 9 simbolico la prestazione (ed il gol) di Dries Mertens che diventa il recordman di gol in azzurro. 8 poi per David Ospina, autore di almeno tre parate determinanti e dell'assist con le mani ad Insigne nell'azione del gol. 7 al tecnico del Napoli che accede in finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Lazio ed Inter ed ha un "valore speciale perché viene da settimane complicatissime". 5,5 invece per Hysaj, Elmas e Fabian che sono risultati i peggiori. Di seguito il servizio di Sky (disabilita Adblock per la visione da pc, clicca sul link da app)