VIDEO - Lione, l'urlo di Garcia in conferenza stampa: "Romanisti, ce l'abbiamo fatta!"

Rudi Garcia non ha dimenticato i suoi anni Roma. Il tecnico francese, al termine della partita contro la Juventus che è valsa una clamorosa qualificazione ai quarti, ha voluto in parte dedicare il passaggio del turno ai tifosi giallorossi: “Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici della Roma: ‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta!'”, ha gridato in conferenza stampa. Di seguito il video proposto su Instagram