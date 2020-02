VIDEO - Lite furiosa Chiariello-Iannicelli: "Sei una caccola in confronto a Casarin!"

Litigio piuttosto acceso tra Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli a Canale 21 dopo la vittoria del Napoli sul campo dell'Inter. "Non puoi dire che i calciatori non fanno gli uomini, questa affermazione è gravissima. Tu hai delle responsabilità, sei matto a dire queste cose" dice Chiariello, in difesa degli azzurri, rivolgendosi al collega. "Mi stai accusando di cose gravissime", risponde Iannicelli, che aggiunge: "Quando non sono andati in ritiro hanno fatto gli uomini? E allora di che stiamo parlando".

Poi si parla di arbitri, Chiariello sottolinea i dieci rigori negati al Napoli ricordando che tutti i quotidiani e gli ex arbitri li hanno certificati. Iannicelli non ci sta: "Per cortesia...". Chiariello replica: "Ma dove vivi? Non sei nessuno, sei una caccola vicino a Casarin. Zitto quando parli di lui. Se lui dice che è rigore, devi stare zitto". Ecco il video: