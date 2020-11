VIDEO - Maradona, l'omaggio della Curva Sud della Juve Stabia

Anche la Curva Sud della Juve Stabia ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona nella serata di oggi. Come si vede in un video postato sui canali social della società campana, i tifosi hanno dato vita a una torciata – simile a quella fuori dal San Paolo questa sera – per ricordare il campione argentino scomparso ieri.

L’omaggio della Curva Sud a Diego Armando Maradona #forzajuvestabia pic.twitter.com/5Cn105S30z — SS Juve Stabia (@ssjuvestabiaspa) November 26, 2020