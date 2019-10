VIDEO - Maradona scatenato: il campione torna a Rosario e l'accoglienza è da brividi

Diego Armando Maradona è ormai marchiato nel cuore della gente che ha potuto godere delle sue giocate e della sua classe. Napoli, certo, ma anche in Argentina il 'Pibe de Oro' ha una sua storia. Stasera alle 23.10 (ore italiane) il suo Gimnasia La Plata giocherà in casa del Newell's Old Boys, squadra della quale lo stesso Diego ha vestito la casacca. Al ritorno a Rosario, l'accoglienza per Maradona è stata da brividi: migliaia di tifosi hanno raggiunto il campione all'esterno dell'Hotel che ospita il Gimnasia, dedicandogli cori ed un calore sorprendente, nonostante Maradona sia a Rosario da avversario. Di seguito le immagini pubblicate dal portale Diario Capital.